        Haberler Dünya Brezilya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Brezilya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

        Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 10:39 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:39
        Brezilya'da otobüsle kamyon çarpıştı
        Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

        Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.

        Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

