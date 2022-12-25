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Brezilya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 3 ölü, 4 kayıp

Brezilya'nın kuzeybatısında dün yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düştü

Giriş: 25.12.2022 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Brezilya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 3 ölü, 4 kayıp
Brezilya'da yolcu otobüsü nehre uçtu
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İHA

Brezilya'da bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Brezilya'nın kuzeybatısında dün yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Olay yerine gelen arama ekipleri, araç sürücüsünü ve bir yolcuyu nehirde sürüklenirken kurtardı.

Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.
Yetkililer, otobüste 1'i şoför toplam 9 kişinin bulunduğunu bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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