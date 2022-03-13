Brezilya'da Vitor Pereira rüzgarı... Sezon başında Fenerbahçe'deki 2. dönemine iyi bir başlangıç yapan Portekizli teknik adam için 'Vardır bir bildiği' sloganı ortaya çıkmıştı. 20 Aralık 2021'de görevine son verilen Pereira, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başına geçti.

Fenerbahçe'de 'Vardır bir bildiği' sloganıyla popülerleşen Pereira için Corinthians'tan da övgü dolu sözler geldi. Ponte Preta'yı 5-0 mağlup eden Corinthians'ın sosyal medya hesabından şu ifadeler yayınlandı:

"Vitor Pereira ne diyorsa doğrudur. Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim. Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, onlardan biri de benim. Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim."