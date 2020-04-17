Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 188 artışla 1924’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 105 artarak 30 bin 425’ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.