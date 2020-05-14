Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldi.

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