Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Diğer

B﻿rezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro 44 saat süren sessizliğini bozdu

B﻿rezilya'da Devlet Başkanlığı seçimlerinde solcu aday Lula'ya yenilen mevcut lider Jair Bolsonaro, 44 saat süren sessizliğini 2 dakikalık bir açıklamayla bozdu. Bolsonaro, konuşmasında ne yenilgiyi açıkça kabul etti, ne de sonuçları reddetti.

Giriş: 02.11.2022 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
Bolsonaro seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu. Getty Images
Bolsonaro seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu.

Brezilya'da Devlet Başkanlığı seçimlerinde solcu aday Lula'ya yenilen mevcut lider Jair Bolsonaro, 44 saat süren sessizliğini 2 dakikalık bir açıklamayla bozdu.

Bolsonaro, konuşmasında ne yenilgiyi açıkça kabul etti, ne de sonuçları reddetti.

67 yaşındaki Bolsonaro'nun, sonuçların belli olmasından sonra başkanlık sarayındaki odasında uyumaya çekildiği açıklanmıştı.

Daha önce yaptığı "Beni yalnızca Tanrı görevden alabilir" açıklaması nedeniyle Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını tanımaması ihtimali gündeme gelmişti.

Konuşmasında Pazar günkü seçimde kendisine oy verenlere teşekkür eden Bolsonaro, "Hayallerimiz devam ediyor" dedi ve partisinin ilkelerini tekrarladı.

Seçimde kendisini mağlup eden Lula'nın ismini zikretmeyen Bolsonaro gazetecilerden soru almadı.

Bolsonaro'nun partisinin kurmaylarından Ciro Nogueira ise iktidar geçişinin başlayabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme de bir açıklama yayımlayarak, Bolsonaro'nun iktidar devri için yetki vermiş olmasının seçim sonuçlarını kabul etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Yolları kapatan taraftarlarına seslendi

Brezilya genelinde kamyonlarla yolları kapatarak eylem yapan destekçilerine de seslenen Bolsonaro, bu eylemlere yeşil ışık yakmadı.

Sağcı lider, söz konusu eylemlerin "seçim sürecindeki adaletsizliklere dönük tepkinin bir sonucu" olduğunu savundu.

Barışçıl eylemlere her zaman yer olduğunu söyleyen Bolsonaro, şöyle devam etti:

"Bizim yöntemlerimiz, toprak işgal eden, mülkiyete saygı göstermeyen solun kullandığı yöntemlerle aynı olamaz."

Brezilya Getty Images

Solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva'nın (Lula) zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Bolsonaro'nun destekçileri 342 noktada kamyonlarıyla otoyolları kapatmıştı.

Yüksek Mahkeme yol kapatma eylemlerinin "ulusal güvenlik riski oluşturduğunu" söyleyerek bu eylemlerin engellenmesini emretti.

Ancak polis halen 250 noktada süren eylemleri dağıtmakta zorlanıyor.

Öte yandan seçimleri kazanan Lula zafer konuşmasında birlik mesajları vermiş ve "Bu ülkenin barış ve birliğe ihtiyacı var. Bu halk daha fazla kavga etmek istemiyor" demişti.

Lula sadece kendisine oy verenlerin değil tüm Brezilyalıların başkanı olacağını söylemişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Filistin'den İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Filistin'den İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 19 ölü, 27 yaralı
Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 19 ölü, 27 yaralı
Azerbaycan'da İran destekli yasa dışı silahlı grup ifşa edildi
Azerbaycan'da İran destekli yasa dışı silahlı grup ifşa edildi
RTÜK üyeliği seçimi Resmi Gazete'de
RTÜK üyeliği seçimi Resmi Gazete'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.