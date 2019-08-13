Brezilya'da savcılar Bolsonaro'nun oğlunun ABD Büyükelçisi olarak atanmasını engellemek için harekete geçti

13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya'da aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlunun ABD Büyükelçisi olarak atanmasını engellemek için savcılar harekete geçti.
Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığı, federal mahkemeden bir kişinin diplomat olabilmesi için 3 yıl yurt dışında görev yapmış olması kararını çıkartması talebinde bulundu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlu Eduardo'yu Washington Büyükelçiliği görevine geçen ay aday göstermişti, bu adım ülke içinde büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Eduardo Bolsonaro'nun sadece 4 aylık dış ilişkiler tecrübesi olduğu belirtilen savcılık başvurusunda, "Diplomasi tecrübesi olmayan bir kişinin atanması ulusal çıkarları ve gizli bilgileri riske atabilir, özellikle de kişisel ilişkilerde yakınlık varsa ki öyle görünüyor" denildi.
Bolsonaro'nun oğlunu aday göstererek oğluna iltimas geçtiğini savunan muhalefet milletvekilleri de Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne atamayı engelleme çağrısında bulundu.
Jair Bolsonaro, oğunun iyi derecede yabancı dil bilmesi ve Trump'ın çocuklarıyla yakın ilişkileri nedeniyle iyi bir büyükelçi olacağını savunuyor.
Bolsonaro geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın el yazısı bir mektup ile oğlu Eduardo'nun atamasını onayladığını kendisine bildirdiğini söylemişti.
Ancak halen adaylığın Brezilya Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.
35 yaşında olan Eduardo Bolsonaro milletvekili ve parlamentonun alt kanadının dış ilişkilerden sorumlu komisyonunun başkanı.
Daha önce diplomatik bir görevde bulunmadı ancak BBC Latin Amerika editörü Candace Piette babasının dış ilişkiler politikasındaki etkisi nedeniyle ülkede "gölge dış işleri bakanı" olarak anıldığını kaydediyor.
Eduardo Bolsonaro bu yılın başında, ABD Başkanı Trump ile babasının Washington'da kapalı kapılar ardından gerçekleşen resmi görüşmesinde hazır bulunmuştu.
Hem Bolsonaro hem de oğlu, Brezilya'nın geleneksel olarak dengeli tutumunun yerine ABD yanlısı bir dış politika sergiliyor. Eduardo Bolsonaro, İsrail yanlısı bir milletvekili olarak biliniyor.
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 5 çocuğu bulunuyor. En büyük oğlu Flavio Bolsonaro senatör olarak görev yaparken, oğullarından Carlos Bolsonaro da Rio de Janeiro şehir meclisi üyesi.
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