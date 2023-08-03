Brezilya'da polisin uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarında 43 kişi öldü
Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine düzenlediği baskınlarda 43 kişi öldü.
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BBC'nin haberine göre, Brezilya polisi, ülkenin Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü açıkladı.
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Kentte yürütülen operasyonda ölen 10 kişi arasında bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin liderinin de olduğu belirtildi.
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Sao Paulo eyaletinde 5 gün boyunca yürütülen Kalkan Operasyonu'nda ise aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi ölürken, ülkenin kuzeydoğu Bahia eyaletinde 19 şüpheli etkisiz hale getirildi.
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Sao Paulo'nun Guaruja sahil kasabasında bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu'nda polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
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Guaruja'daki operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söylemişti.