Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 12 ölü
Brezilya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
Brezilya'nın Sao Paulo kentinden hareket eden otobüs, Waldir Canevari otoyolunda kamyonla çarpıştı.
AA'nnı haberine göre; kazada, 12 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Korkunç kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazanın ardından öğrencilerin eğitim gördüğü Franca Üniversitesi 3 günlük yas ilan etti.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.