Brezilya'da Lula ile Bolsonaro'nun heyetleri görüştü

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Ülke basınında çıkan habere göre, Lula da Silva'nın hükümet geçişinden sorumlu tuttuğu seçilmiş Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin ile Bolsonaro Hükümeti Bakanlar Kurulu Başkanı Ciro Nogueira ve beraberindeki heyetler, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da bir araya geldi.

Heyetler, Lula da Silva'nın 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığı görevini üstlenmesine kadar olan süreçte hükümet geçişi için yapılacakları ele aldı.

Alckmin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ve hükümet geçişinin başladığını söyledi.

Lula da Silva'nın eski rakibi ve gelecek yardımcısı Alckmin, "Hükümet geçişi, halka sunulan hizmetlerin şeffaflığı, planlanması ve sürekliliği hedefleri üzerine kurulacak." ifadelerini kullandı.

Brezilya yasaları, seçimleri kazanan yeni devlet başkanına, görevi üstlenene kadar, kamu yönetimi verilerine erişmek ve yeni hükümetin ilk önlemlerini hazırlamak için 50 kişilik bir hükümet geçişi ekibi oluşturmasına olanak sağlıyor.

Hükümet geçiş ekibinde olacak isimleri duyurmayan Alckmin, bu kişilerin, Lula da Silva'nın liderliğini yaptığı koalisyonu destekleyen partilerden olacağını söyledi.

BOLSONARO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Seçim sonuçları hakkında sessizliğini koruyan Bolsonaro'nun hükümet geçişinin başlamasına onay vermesi ve heyetlerin hükümet geçişi için bir araya gelmesi, Bolsonaro'nun, yenilgiyi kabul ettiği yönünde yorumlanıyor.

Öte yandan, Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Edson Fachin, Bolsonaro'nun STF yargıçlarıyla yaptığı toplantıda seçimler için "Bitti, ileriye bakmak gerek." ifadesini kullandığını söylemişti.

Brezilya'da pazar günü düzenlenen seçimlerde Lula'nın Devlet Başkanı Yardımcısı olarak seçilen Geraldo Alckmin, 2006'daki seçimlere Lula da Silva'nın rakibi olarak girmiş ve ikinci turda Lula'ya mağlup olmuştu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına değinmemiş ve ülkede pazar gününden bu yana devam eden yol kapatma eylemlerini "seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu" olarak nitelemişti.

Ülke çapına yayılan yol kapatma eylemlerinin 3. gününde Bolsonaro, destekçilerinden yolları açmalarını istemiş ve anaysa çerçevesinde gösteriler düzenlemesini tavsiye etmişti.

Yol kapatma eylemleri yer yer devam ederken, Bolsonaro destekçileri, ülkenin çeşitli yerlerindeki ordu karargahlarının önünde Lula da Silva'ya karşı ordunun müdahale etmesini istediği gösteriler düzenliyor.