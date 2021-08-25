Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 894 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 575 bin 742'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 30 bin 872 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 614 bin 866'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 19 milyon 530 bin 843'e çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 222 bin 902 vaka ve 144 bin 510 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede bugüne kadar 150 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.

Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyonda ifade vermişti.