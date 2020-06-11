AA

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1274 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1274 artarak 39 bin 680'e yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaleti, 156 bin 316 vaka ve 9 bin 862 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

EKVATOR

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 720'ye, vaka sayısı ise 523 artarak 44 bin 440'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 420 olarak kayda geçti.

GUATEMALA

Guatemala'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 artışla 289 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 363 artarak 7 bin 866'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1413 olarak açıklandı.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 903'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 87 artarak 208 bin 823'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 98 bin 31 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.