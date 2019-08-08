Brezilya'da kızının kılığına girerek cezaevinden kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı hücresinde ölü bulundu

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya'da kızının kılığına girip cezaevinden kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu. Hapishane yetkilileri, 73 yıl 10 aylık hapis cezasını çeken da Silva'nın kendisini asarak intihar etmiş gibi göründüğünü söyledi.
Gardiyanlar Pazar günü Clauvino da Silva'yı, kızının kılığına girerek kaçmaya çalışırken durdurmuştu.
42 yaşındaki Da Silva'nın, silikon bir maske ve bir perukla tamamladığı kostümünü tek tek çıkarttığı video dünyanın dört bir yanında yayımlanmıştı.
https://twitter.com/bbcturkce/status/1158336182465564672?s=20
Da Silva, başarısız firar girişiminden sonra Rio de Jenairo eyaletindeki Bangu 1 Hapishanesi'ne gönderilmişti.
Haber sitesi O Globo, Da Silva'nın bu hapishaneye gönderilmesi sonrası bir hücrede tecrit edildiğini bildirdi.
Da Silva, ziyaretine gelen 19 yaşındaki kızına benzemek için silikon bir maske, siyah bir peruk, sutyen, tişört, gözlük kullanmıştı.
Clauvino da Silva kaçmaya çalışırken hücresinde kalan kızı ise firar girişimine karıştığı iddia edilen diğer 8 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.
Da Silva, 2013'te Gericin'deki bir hapishanenin kanalizasyon sisteminden kaçmayı başarmış ancak daha sonra yakalanmıştı.
Brezilya'da uyuşturucu kaçakçısı, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı
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