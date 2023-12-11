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        Haberler Dünya Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın kocasını yakarak öldürdü

        Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın kocasını yakarak öldürdü

        Kıskançlık krizine giren kadın 30 yıllık kocasına kimyasal madde döküp çakmağı çaktı. Adam feci şekilde can verdi. Cani kadın serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 22:02 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:05
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        Benzin döküp kocasını yaktı
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        Brezilya'da bir kadın eşini bir başkasından kıskandı hesap sormak için dükkanı bastı. Çıkan tartışmada kadın, kocasının üstünde kimyevi madde dökerek çakmağı ateşledi.

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        Alevlerin içinde feryat eden adam kendini dışarıya atarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı adam birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

        CANİ KADIN SERBEST BIRAKILDI

        Gözaltına alınan alınan kadın, hakim tutuklama emrini onaylamayınca serbest bırakıldı

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        #brezilya
        #haberler
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