Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın kocasını yakarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren kadın 30 yıllık kocasına kimyasal madde döküp çakmağı çaktı. Adam feci şekilde can verdi. Cani kadın serbest bırakıldı
Brezilya'da bir kadın eşini bir başkasından kıskandı hesap sormak için dükkanı bastı. Çıkan tartışmada kadın, kocasının üstünde kimyevi madde dökerek çakmağı ateşledi.
ACILAR İÇİNDE SOKAĞA FIRLADI
Alevlerin içinde feryat eden adam kendini dışarıya atarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı adam birkaç gün sonra hayatını kaybetti.
CANİ KADIN SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan alınan kadın, hakim tutuklama emrini onaylamayınca serbest bırakıldı