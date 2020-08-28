Brezilya'da doktorların zorlu Kovid-19 mesaisi

AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 984 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 118 bin 649'a, vaka sayısı 44 bin 235 artarak 3 milyon 761 bin 391'e yükselirken, virüsten iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 947 bin 250 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor. Rio De Janeriro kentindeki, Kovid-19 hastalarının tedavisi için sahra hastaneye dönüştürülen RioCentro fuar ve kongre merkezinde, sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi devam ediyor.