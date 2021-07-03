Brezilya'da aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiası nedeniyle Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma talebi

Brezilya basınında çıkan habere göre, Başsavcı Vekili Humberto de Medeiros'un soruşturma talebinin, STF Hakimi Rosa Weber tarafından kabul edilmesi durumunda, Bolsonaro'nun Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in geliştirdiği Covaxin aşısının alımında yolsuzluk yapılmasında ihmalinin bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Soruşturma talebi, Bolsonaro'ya yakın demokrat senatör Luis Miranda'nın 20 Mart'ta devlet başkanına aşı alımındaki usulsüzlükleri bildirdiğine dair açıklamalarına dayanıyor.
Soruşturma, Bolsonaro'nun yolsuzluk iddialarının kendisine bildirilmesinin ardından yasal süreci başlatma hususunda ihmali olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
Brezilya'da senatör Luis Miranda, bir dönem sağlık bakanlığında ithalattan sorumlu birimin yetkilisi ve kardeşi Ricardo Miranda'nın Covaxin aşısı alımına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili şikayetini, 20 Mart'ta Bolsonaro'ya bildirdiğini, 23 Haziran'da hükümetin salgın dönemindeki tutumunu araştırmak üzere Senato'da kurulan komisyonda duyurmuştu.
Brezilya hükümetinin henüz ödeme yapmadığını duyurduğu anlaşma, 20 milyon doz Covaxin aşısı karşılığında 1,6 milyar Brezilya reali (316 milyon dolar) ödenmesini içeriyor.
Miranda kardeşler, Brezilya'nın bir aracı şirket vasıtasıyla Bharat Biotech ile Şubat 2021'de Covaxin aşısının satın alımı için yaptığı anlaşmanın, aşının normal fiyatının oldukça üzerinde olduğunu iddia ediyor.
Parlamento Araştırma Komisyonuna sunulan belgeler, hükümetin aşı başına 15 dolar olarak belirlenen sözleşme bedelinin, şirket tarafından başlangıçta öngörülen doz başına 1,37 dolarlık fiyatın oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.
Brezilya hükümeti ise yolsuzluk iddiaları hakkında 22 Mart'ta dönemin Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'yu bilgilendirdiğini belirtiyor.
- Anlaşma askıya alındı
Brezilya'da ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, 29 Haziran'da Covaxin aşısı satın alımı için yapılan anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu
Kovid-19 aşısı alımı anlaşmalarında yolsuzluk yaptığı iddia edilen Sağlık Bakanlığı Lojistik Direktörü Roberto Ferreira Dias, 30 Haziran'da görevinden alınmış ve bu karara ilişkin sebep gösterilmemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!