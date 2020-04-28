28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulmasına karar verilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, adalet bakanlığı ile emniyet genel müdürlüğü görevleri için müttefikleri olduğu düşünülen iki ismi aday gösterdi.
Bolsonaro, Sergio Moro'dan boşalan Adalet Bakanlığına 2019'dan bu yana başsavcı olarak görev yapan evanjelik papaz Andre Mendonça'yı, federal emniyet teşkilatının başına da Alexandre Ramagem'i önerdi.
Geçmişte Brezilya istihbarat servisi ABIN'in yöneticiliğini yapan Ramagem, 2018'de Bolsonaro'nun devlet başkanlığı kampanyasının güvenliğini üstlenmişti.
Brezilya Devlet Başkanının oğullarıyla bir arada da görüntülenen Ramagem'in, Devlet Başkanının ailesine yakınlığı ülkede süregelen tartışmaları alevlendirdi.
Sol görüşlü milletvekili Marcelo Freixo, Twitter hesabından Mendonça ve Ramagem'in adaylıklarının feshedilmesi için dava açtığını duyurdu.
BOLSONARO HAKKINDAKİ SORUŞTURMA
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulması yönünde karar vermişti.
Yargıç Celso de Mello, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'yu görevden alması üzerine, teşkilata müdahale edildiğini savunarak geçen hafta istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro'nun iddialarının soruşturulmasına hükmetmişti.
Kararda, federal emniyet teşkilatının eski Bakan Moro'nun ifadesini almak için 2 ay süresi olduğu belirtilmişti.
Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen Moro, Bolsonaro'nun, 2018 yılına kadar "Araç Yıkama" soruşturmasında kendisiyle yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.
Moro, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet genel müdürünün neden gösterilmeden görevden alınmasının müdahaleye vardığını belirterek, "Devlet Başkanı bana birden fazla kez açıkça, müdür ya da başkomiser olsun, şahsi münasebeti olan, arayıp bilgi alabileceği, istihbarat raporlarını öğrenebileceği birini istediğini söyledi. Federal polisin rolü kesinlikle bilgi sağlamak değildir. Soruşturmalar gizli kalmak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.
Adalet Bakanının istifasının ardından diğer bakanlarıyla bir arada görüntü vererek 45 dakikalık bir konuşma yapan Bolsonaro, yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuş ve "Kimseden izin almak zorunda değilim." demişti.
Brezilyalılar birçok kentte Moro'nun istifası ve Bolsonaro'nun ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasının ardından camlara çıkarak tencere ve tavalı protesto gösterisi yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!