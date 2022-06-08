Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. AA'nın haberine göre; deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.