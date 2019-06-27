Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun filosunda görevli askerde 39 kg kokain bulundu

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'da yapılan G-20 Zirvesi'ne götüren uçak filosundaki askeri uçağın bir mürettebatı, uçağın duraklama yaptığı İspanya'nın Sevilla kentinde 39 kilo kokainle yakalandı.

Uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele sözü vermiş olan Bolsonaro, olayı "kabul edilemez" olarak niteledi.

İspanyol polisi, Bolsonaro'yu taşıyan uçağının Sevilla'da duraklamasından saatler önce Sevilla Havalimanı'na iniş yapan Brezilya Hava Kuvvetlerine ait uçakta görevli Manoel Silva Rodrigues'in çantalarında 39 kilo kokain bulunduğunu açıkladı. Plana göre Rodrigues'in bulunduğu askeri uçak Bolsonaro'nun uçağına Japonya'ya kadar eşlik edecekti.

Olay üzerine Bolsonaro'nun uçağının duraklama noktası Lizbon olarak değiştirildi.

Brezilya Hava Kuvvetleri, Rodrigues'in uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını ve olayın ordu tarafından da araştırıldığını belirtti.

Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamilton Mourao da "Taşıdığı uyuşturucunun miktarına baktığınızda bunu köşe başından almadığını anlayabilirsiniz. Açık kı uyuşturucu kuryeliği yapıyordu" dedi.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1143981109908254720

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro da Twitter'da yaptığı açıklamada olayın kabul edilemez olduğunu ve söz konusu askerin en sert şekilde cezalandırılması emrini verdiğini belirtti. Bolsonaro "Hiç kimsenin ülkemize bu saygısızlığı yapmasına göz yumamayız" yazdı.

Brezilya dünyanın en büyük kokain pazarlarından ve Avrupa ile Afrika'ya gönderilen kokaininin duraklarından biri.

Bolsonaro son olarak uyuşturucu bağlantılı suçlara daha ağır cezalar getirilmesini desteklemişti.