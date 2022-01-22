Brezilya cevizinin faydaları

Anavatanı Güney Amerika olan Brezilya cevizi, son dönemlerin en popüler besinleri arasında yer alıyor. Süper gıda olarak da adlandırılan bu lezzetli atıştırmalığın insan sağlığına sayısız faydası bulunuyor. Brezilya cevizi kendisiyle aynı adı taşıyan ağaçtan elde edilirken, tüm dünyada ise yoğun bir şekilde tüketimi yapılıyor. 100 gramında 655 kalori bulunduran Brezilya cevizi en çok sporcular tarafından tüketiliyor. Peki, Brezilya cevizi yararları nelerdir?

Brezilya Cevizi Nedir?

Brezilya cevizi Güney Amerika’da yetişen bir ağaçtan elde edilir. En çok görüldüğü yer Peru ve Bolivya’dır. Doğmamış yağ oranı yüksek olan Brezilya cevizinin 100 gramında bulunan kalori miktarı 655 kaloridir.

Brezilya Cevizi Faydaları

Brezilya cevizinde doğmamış yağ ve Omega 3 oranı çok yüksek olduğu için kalp sağlığı açısından faydalı bir besindir.

Selenyum açısından zengindir.

Antioksidan içeriğine sahiptir.

Yorgunluk, halsizlik ve strese iyi gelir.

Erkeklerde testosteron seviyesini yükseltir.

Tiroid besinin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Erkeklerin en büyük problemlerinden biri olan kelliğe iyi gelir.

Saç sağlığı için faydaları bulunur.

Protein değeri oldukça yüksektir.

Kilo verme dönemlerinde lif oranı yüksek olduğu için tokluk hissini arttırır. Zayıflamayı destekleyici bir besindir.

Bağışıklık sistemini için koruma sağlar.

Çinko eksikliğini tamamlar.

Cilt hastalıklarının iyileşme sürecini destekler.

Cilt hücrelerini besler, kırışıklıkların oluşmasını engeller.

Brezilya Cevizi Zararları

Brezilya cevizinin içeriğindeki selenyum içeriği her ne kadar faydalı olsa da fazla tüketimi zararlıdır. İçeriğindeki selenyum nedeni ile Brezilya cevizinin fazla tüketilmesi dişlerde sararmaya, saç ve tırnak sağlığının bozulmasına ve kırılmaların olmasına ve ağız kokusuna yol açabilir.

Brezilya Cevizi Neye İyi Gelir?

Brezilya cevizi, saç ve cilt sağlığına, bağışıklık sistemine, kansere, kilo vermeye, strese, halsizliğe, troid bezine ve kalp sağlığına iyi gelir.

Brezilya Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli?

Doğal besinlerin tüketimi insan sağlığı için inanılmaz faydalar taşır. Ancak her besinin sağlık için tüketilmesi gereken bir miktar bulunur. Bu doğal besinleri olması gerekenden fazla tükettiğinizde besinler sağlıktan çok zarara yol açabilir. Brezilya cevizinde de buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Brezilya cevizi için günde tüketilmesi gereken miktar 5 ya da 6 tanedir. Fazla tüketim yapıldığında içeriğindeki selenyum oranı ile diş sağlığınızda saç ve tırnak sağlığına kadar farklı olumsuzluklar meydana gelebilir. Bu yüzden bu şifalı besini önerilen miktarda tüketmeye özen göstermelisiniz.

Brezilya Cevizi Cinsellik

Sağlıklı bir cinsel yaşam çiftler için önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden doğal besinler ile cinsel gücü arttırmayı arzu ederler. Brezilya cevizinin cinsellik üzerindeki etkileri de merak edilmektedir. İçeriğindeki protein miktarı ile enerji veren Brezilya cevizi aynı zamanda testosteron seviyesinin yükselmesinde de yardımcı olan bir besindir. Bu yüzden cinsellik üzerinde olumlu etkileri vardır. Ancak cinsellik üzerindeki faydaları göz önüne alınarak fazla tüketmemeye dikkat edilmelidir.