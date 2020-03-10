Brezilya Büyükelçisi Ceglia, Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi- Büyükelçi Ceglia'nın Erdoğan'a güven mektubu sunması- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

Brezilya Büyükelçisi Ceglia, Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ceglia, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Ceglia'nın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Erdoğan'ın kaç çocuğu olduğunu sorduğu Büyükelçi Ceglia, "üç" yanıtını verdi.