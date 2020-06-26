İHA

Brezilya’da geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınını "küçük bir grip" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirilmişti. Hükümet, bugün Bolsonaro’ya getirilen maske takma zorunluluğuna itiraz ederek, Savunma Genel Birliği (AGU) aracılığı ile temyize götürdü.

AGU, tarafından yapılan açıklamada Başkan Bolsonaro’nun durumunun da diğer vatandaşlarla aynı şekilde ele alınması gerektiği hatırlatıldı. AGU, bu durumun başkana karşı negatif ayrımcılık olacağı iddiasında bulundu.

Başkent Brasilia Federal Bölgesi’nde çıkarılan yasa gereği, kamusal alanlarda maske takılması zorunlu tutuluyor. Hükümet, ise Bolsonaro’nun 30 Nisan'dan bu yana Federal Bölge'de uygulanan kurallara tabi olması nedeniyle mahkemenin aldığı maske takma kararının gerekli olmadığını savunuyor. Başkent bölgesinde maske takmayana 2 bin Real (387 Dolar) para cezası kesiliyor.

Öte yandan Brezilya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 228 bin 114’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 54 bin 971’e yükseldi. Brezilya, dünyada koronavirüs nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.