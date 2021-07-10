Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Copa America 2021 Brezilya Arjantin finali hangi kanalda canlı ya

Copa America 2021'de finalin adı Brezilya Arjantin oldu. Merakla beklenen finalde dünyaca ünlü iki yıldız Messi ve Neymar bir kez daha karşı karşıya gelecek. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Copa America 2021 Brezilya Arjantin maçı ile ilgili bilgiler...



COPA AMERİCA 2021 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Copa America 2021 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 03:00'de oynanacak ve mücadele Haber Global'den canlı oynanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Ederson, Danilo, Marquinhos, Silva, Renan Lodi, Fred, Casemiro, Everton, Paqueta, Richarlison, Neymar.

Arjantin: Martinez, Lucero, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Guido Rodriguez, De Paul, Lo Celso, Messi, Gonzalez, Lautaro Martinez.