Brexit yine ertelenirse, İngiltere erken seçime mi gidecek?

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Parlamentosu Salı akşamı Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısının 3 gün içinde oylanmasını 308'e karşı 322 oyla reddetti. BBC'ye konuşan Başbakanlıktan bir kaynak, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'i ertelemesi halinde, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçime gitmek isteyeceğini söyledi.
BBC Politika Muhabiri Vicki Young, Brexit'in 3 ay yani 31 Ocak'a kadar ertelenmesi halinde Liberal Demokrat Parti'nin muhtemelen erken seçime gidilmesini destekleyeceğini belirtti.
Bir diğer BBC Politika Muhabiri Nick Eardley, İskoçya Ulusal Partisi'nden bazı kaynakların kendisine, bu durumda SNP'nin de erken seçimden yana olacağını söylediklerini aktardı.
Bu durumda İngiltere'de erken seçime gidilip gidilmemesinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin tavrı belirleyici olacak.
Erken seçim için 650 üyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin en az üçte ikisinin yani 434 üyenin desteği gerekiyor.
48 saat içinde böyle bir karar alınırsa, seçimin yapılabileceği en erken tarih ise 28 Kasım.
Başbakan Boris Johnson Eylül ayında iki kez milletvekillerinden erken seçime onay vermelerini istemiş ancak bu talebi reddedilmişti.
İngiltere'de erken seçime gidilebilmesinin diğer yollarıysa;
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi ülkelerin liderlerine Brexit'in ertelenmesi yönünde tavsiyede bulunacağını açıkladı.
Fransa'nın Avrupa Bakanı Amelie de Montchalin ise ülkesinin Brexit'in "teknik nedenlerle aylar değil sadece günlerle sınırlı" bir süre için ertelenmesi fikrine açık olduğunu söyledi.
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