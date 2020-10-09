Otomotiv endüstrisinde Brexit bekleyişi sürerken, Alman üretici BMW'den dikkat çeken bir tahmin geldi.
BMW'den yapılan açıklamada, Brexit olarak anılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin, otomotiv üreticileri ve tedarik sanayisine 11 milyar euro fatura çıkarabileceği belirtildi.
BMW CFO'su Nicolas Peter'in yaptığı açıklamada, Alman marka Brexit hazırlıkları kapsamında milyonlarca euro harcadı.
Geçtiğimiz haftalarda aralarında İngiltere Otomotiv Üreticileri Topluluğu, Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği ve Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin de bulunduğu 23 otomotiv kuruluşundan yapılan açıklamada, sürecin anlaşmasız sonuçlanması halinde, otomotiv endüstrisinin bu durumdan uzun vadede 110 milyar euroluk zarar göreceği kaydedilmişti.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) de benzer tahminlerde bulunduğuna işaret eden Peter, "Serbest ticaret anlaşmasına ihtiyacımız var. Tam zamanında üretim (just-in-time) sistemine sahibiz, bu nedenle gümrüklerdeki idari işlemlerin verimli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Nicolas Peter, İngiltere'nin AB emisyon gerekliliklerini tutturması gerektiğini de vurgulayarak, ancak bu sayede Avrupa'daki otomobillerin İngiltere'de de satılabileceğini söyledi.
Kendi markası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Peter, elektrikli ve hibrit otomobil talebinin güçlü olmasının, BMW'ye 2020 emisyon kriterlerinin beklenenden daha erken tutturmasına yardımcı olduğunu kaydetti. BMW'nin sahibi olduğu Mini ve Rolls-Royce'un üretim tesisleri İngiltere'de bulunuyor.
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