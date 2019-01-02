Brexit sonrası İngiltere'nin gözü Türk bilişimcilerde

02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz dijital ekonomisinin son yıllarda sergilediği çıkışın Brexit sonrasında hız kesmemesi için profesyonel iş gücüne ihtiyaç duyan yetkililer, küresel pazarlara erişmek isteyen bilişim profesyonellerini Londra başta olmak üzere İngiltere’de iş yapmaya davet etmeye başladı.
Vatandas.UK kurucusu Mehmet Polat, “Araştırma verilerine göre küresel bağlantılar, İngiltere’nin dijital başarısının da anahtarı konumunda. Londra'daki teknoloji şirketlerinin müşterilerinin % 33'ü İngiltere dışındayken, bu oran diğer rakipleri olan Silikon Vadisi'nde % 30 ve Pekin'de % 7'dir. İşbirliği ve küresel bağlantı, İngiltere teknoloji sektörünün ekonominin geri kalanından 2,6 kat daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor.” dedi.
ANKARA ANLAŞMASI FIRSATI
Brexit sonrası İngiltere’de bilişim sektörü profesyonelleri için ciddi bir fırsat sunacağını belirtilirken, Lexlegal Global yetkilileri, “Bilişim teknolojisi sektöründe Brexit sonrası oluşacak açık İngiltere’nin Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına sağladığı kolaylıklarla birlikte değerlendirildiğinde, özellikle bu sektördeki Türkiye’de bulunan yeteneklere İngiltere’de cazip fırsatlar sunuyor." şeklinde konuştu.
İNGİLİZ DİJİTAL EKONOMİSİ BÜYÜYOR
2014'ten 2017'ye kadar dijital teknoloji sektörü istihdamı % 13,2 arttı. Ayrıca sektör işçileri de, ortalama olarak çalışan başına 10.000 sterlin daha üretken. Dijital teknoloji becerileri gerektiren işler, olmayanlara kıyasla daha yüksek maaşlar vadediyor. İşveren talebi de artıyor.
İngiltere genelinde, işveren talebi, dijital teknoloji becerilerinin arzını geçiyor. Dijital olmayan teknoloji şirketleri, teknoloji her işe yayıldıkça ve yeni çalışma biçimleri geliştikçe, dijital teknoloji çalışanlarına daha fazla bağımlı hale geliyorlar.
Ancak sektörde, bazıları ekonominin geneli tarafından daha geniş biçimde paylaşılan zorluklar da yaşanmakta. Bunlar arasında İngiltere’nin AB ile değişen ilişkileri yer alıyor. İngiltere teknoloji sektörü, Avrupa'da ön plana çıkmaya devam ederken Brexit, İngiltere’yi daha büyük düşünmeye zorluyor. Bu nedenle İngiltere'nin sınırlarının ötesine bakması ve performansını gerçekten uluslararası ölçekte değerlendirmesi önem arz ediyor. Birçok kişi Brexit oylamasının teknoloji endüstrisini olumsuz etkileyeceğinden endişe duyuyordu, fakat tam tersine, 2017'de İngiltere'deki teknoloji sektörü, hızla büyüyen bir sektör olarak kendini her zamankinden daha güçlü bir şekilde kanıtladı.
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