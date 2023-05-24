Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu

Brexit'in İngiltere'nin gıda enflasyonunun yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açtığı ve hane halkının gıda faturasında Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturduğu hesaplandı.

Giriş: 24.05.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu
AA

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Ekonomik Performans Merkezinin raporuna göre, Aralık 2019 ile Mart 2023 arasında gıda fiyatları yüzde 25 arttı.

İngiltere'de gıda enflasyonu martta yüzde 19,2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, nisanda kısıtlı şekilde yavaşlama göstererek yüzde 19,1'e geriledi.

Brexit'in yaşanmaması durumunda ise gıda enflasyonunun yüzde 30 daha düşük olacağı hesaplandı.

Brexit öncesinde gıda fiyatları Avrupa Birliği (AB) ile benzer eğilimde bulunurken, Brexit sonrasında gıda fiyatlarında başlayan artış 2023'te de devam etti.

Brexit sonrası ortaya çıkan ticari engeller, AB'den ithal edilen gıda ürünleri için İngiltere'de hane halkına Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyete neden oldu.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye indi, gıda enflasyonu yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etti.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gıda fiyatlarının hala hızla yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede." ifadesini kullanmıştı.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gözler KGM kura çekimi tarihinde!
Gözler KGM kura çekimi tarihinde!
Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü hayatını kaybetti
Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü hayatını kaybetti
Avustralya'da 95 yaşındaki kadın polis müdahalesiyle öldü
Avustralya'da 95 yaşındaki kadın polis müdahalesiyle öldü
Naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu
Naylon barakada erkek cansız bedeni bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.