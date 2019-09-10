Düşünce kuruluşu New Financial'ın web sitesinde yayınlanan bir analize göre, Brexit sonrası AB'nin finansal hizmetler merkezi Fransa ya da Almanya'ya kayacak; ya da merkez bu iki ülkede yoğunlaşacak.

New Financial analizinde, Birleşik Krallık'ın ayrılması sonrasında AB sermaye piyasalarının ciddi şekilde daha küçük ve bugün olduklarına göre daha az gelişmiş olacaklarını, AB ekonomisinin zorlanan bankacılık sektörüne bugüne göre daha fazla bağımlı hale geleceğinin de altı çizildi.

ÜÇTE BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Birleşik Krallık'ın ayrılması, AB'nin en büyük finans merkezini kaybetmesi anlamına gelecek. Birleşik Krallık günümüzde 300 varlık yönetim şirketi, işlem platformu, banka ve sigorta şirketine ev sahipliği yapıyor.

New Financial'a göre Birleşik Krallık mevcut durumda AB sermaye piyasası aktivitesinin yaklaşın üçte birini gerçekleştiriyor ve bu oran Almanya ile Fransa'nın toplamını da aşıyor.

Birleşik Krallık'ı kaybetmek AB'nin küresel sermaye piyasası aktivitesi içinde payının yüzde 21'den yüzde 14'e gerilemesi anlamına da gelecek.