Brexit: Anlaşma yarın İngiltere Parlamentosu'nda 3. kez oylanacak

29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de, Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın yarın 3. kez parlamentoda oylanmasına izin vereceğini söyledi.
John Bercow, İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyonun ise oylanmayacağını açıkladı.
Parlamento, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti.
Bercow, Parlamento tarafından reddedilen anlaşmanın "özünde bir değişiklik yapılmadan" tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın "yeni bir önerge" olduğunu söyledi.
Parlamento'nun Brexit anlaşmasını onaylaması halinde İngiltere 22 Mayıs'ta AB'den ayrılacak.
İngiltere Parlamentosu'nun üçüncü kez anlaşmayı reddetmesi halinde mevcut koşullarda İngiltere'nin Brexit konusunda son karar tarihi 12 Nisan olacak.
Londra'nın AB'den daha uzun bir erteleme talep etmesi halinde ise birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi ve İngiltere'nin Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması gerekiyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May ise dün lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin milletvekillerine Brexit anlaşmasının Parlamento'dan geçmesi halinde istifa edeceğini söylemişti.
Partisinin milletvekillerinin, AB'yle bundan sonra yürütülecek müzakerelerde kendisinin yer almasını istemediğinin farkında olduğunu belirten May, "Ülkem ve partimiz için doğrusunu yapmak adına bu görevden planladığımdan daha erken ayrılmaya hazırım" demişti.
'Backstop' düzenlemesi
Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesinin en önemli nedeni, May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) "backstop" olarak tarif edilen düzenlemeye karşı çıkması.
"Backstop" bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.
İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor.
İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.
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