Brexit: AB, İngiltere'yle ilgili kararını Cuma günü açıklayacak

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesi talebiyle ilgili kararın ertelendiğini açıkladı.
Diplomatlar Brexit'in ertelenip ertelenmeyeceği ve ertelenmesi halinde bu kararın hangi koşullarla alınacağının Cuma günü açıklanacağını duyurdu.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi ülkelerin liderlerine Brexit'i ertelemelerini tavsiye etmişti.
Tusk bu kararına gerekçe olarak İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasını önlenmesi gereğini göstermişti.
İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın kişisel olarak karşı çıkmasına karşın, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini talep etti.
Bazı AB üyelerinin Brexit'in ertelenmesine destek vermekle birlikte, Parlamentosunun Brexit Anlaşması'nı onaylaması halinde, İngiltere'ye birlikten 31 Ocak'tan önce ayrılma seçeneğinin verilmesinden yana oldukları bildiriliyor.
Başta Fransa olmak üzere bazı AB üyeleri ise Brexit'in 3 ay yerine daha kısa bir süre ertelenmesinden yana.
Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin, Brexit'in "teknik gerekçelerle aylar değil günlerle ifade edilebilecek bir süre" ertelenmesinden yana olduklarını söylemiş, Brexit Anlaşması'nın yeniden müzakere edilmesine de karşı çıkmıştı.
Amelie de Montchalini "Mevcut belirsizlik yüzünden milyonlarca vatandaş ve işyeri cezalandırılıyor" demişti.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn Çarşamba sabahı görüşmüşlerdi.
BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg iki liderin hiçbir konuda anlaşma sağlayamadıklarını aktardı.
İngiltere Parlamentosu Salı akşamı Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısının 3 gün içinde oylanmasını reddetmişti.
Başbakan Boris Johnson, AB'nin Brexit'i ertelemesi halinde, erken seçime gitmek istiyor.
Johnson Eylül ayında da milletvekillerinden erken seçime onay vermelerini istemiş ancak bu talebi reddedilmişti.
İngiltere'de erken seçime gidilip gidilmemesinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin tavrı belirleyici olacak.
Erken seçim için 650 üyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin en az üçte ikisinin yani 434 üyenin desteği gerekiyor.
İngiltere'de erken seçime gidilebilmesinin diğer yollarıysa;
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