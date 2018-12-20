Brexit: AB, İngiltere'nin anlaşmasız çıkışı senaryosuna karşı aldığı önlemleri açıkladı

Avrupa Komisyonu, bugün yayımladığı bir belge ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumuna karşı aldığı önlemleri açıkladı.

Finansal hizmetler, havayolu ulaşımı, gümrük ve iklim politikaları başta olmak üzere 14 başlıkta, İngiltere'nin Brexit anlaşması olmadan AB'den ayrılması durumunda alınacak olağan dışı ve geçici önlemler belirlendi.

Bu önlemlerin belirlenmesine devam edileceği aktarıldı.

29 Mart'ta İngiltere'nin AB'den anlaşma sağlanamadan ayrılması durumunda 30 Mart itibariyle alınacak önlemlerin başında Avrupa Birliği'nde yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumu yer alıyor.

Avrupa Komisyonu'nun müzakereler sırasında vatandaşların durumunu her zaman öncelikli tuttuğu vurgulanan belgede, Brexit anlaşmasının sağlanamaması halinde Avrupa Birliği ülkelerinin İngiliz vatandaşlarının haklarını saklı tutması isteniyor.

AB'de yaşayan İngilizlerin oturum izninin ve sosyal güvencelerinin devam ettirilmesinin gerektiği aktarılıyor.

Bu süreç içinde AB ve İngiltere olarak karşılıklı vizelerin sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

140 şirkete eylem planı çağrısı

Belgede ayrıca İngiliz havayollarının AB'ye giriş ve çıkış yapan uçuşlarına devam edebileceği ancak AB içindeki uçuşlarını sürdüremeyeceği, İngiltere finansal hizmetlerinin AB ile eşdeğer bir şekilde 1-2 yıl boyunca devam ettirileceği belirtiliyor.

Bütün bu önlemlerin geçici olduğu ve sadece belirli bir süre için devam edeceği vurgulanıyor. Ayrıca bu önlemlerin İngiltere'nin yararına alınmayacağının da altı çiziliyor.

İngiltere cephesinde alınan önlemler arasında ise hükümetin farklı birimlerine 2 milyar sterlin bütçenin ayrılması ve 140 bin şirkete bir eylem planı hazırlamaları için çağrıda bulunmak yer alıyor.

Mevcut takvimde İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile Brexit anlaşmasını sonunda neticelendirmiş; ancak anlaşmaya gelen tepkiler üzerinde parlamentoda yapılacak oylama ertelenmişti.

Gelen tepkiler üzerine AB ile yeniden müzakerelerin yolunu tutan May'e geçen hafta Brüksel'de yapılan AB liderleri zirvesinde Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açık olmadığı yanıtı verilmişti.