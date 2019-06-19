19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bretonya hangi ülkededir? Kim Milyoner Olmak İster 19 Haziran tarihli yarışmasında Murat Yıldırım tarafından yarışmacıya soruldu. Peki, Bretonya hangi ülkededir? İşte sorunun cevabı...
BRETONYA HANGİ ÜLKEDEDİR?
Breton, günümüzde Fransa sınırları içinde kalan, geçmişte bağımsız krallık ve dükalık olan bölge. Kavram ayrıca 6 Kelt halkından biri olan Bretonlar'ı tanımlamak için de kullanılır. Bretonca yaygın olarak konuşulur.
Breton bölgesi, kuzeyde Manş Denizi (İngilizler tarafından İngiliz Kanalı olarak adlandırılır.) ve güneyde Biscay Körfezi ile çevrili Fransa'nın kuzey bölgesindeki büyük bir yarımadadır. Bölgenin yüzölçümü 34.034 km2'dir. İdari olarak merkezi Rennes olan Ille-et-Vilaine, merkezi Saint Brieuc (Bretonca Sant-Brieg) Côtes-d'Armor, merkezi Vannes (Bretonca Gwened) ve merkezi Brest olan Finistere adlı 4 ile bölünmüştür.
2004 yılı itibarı ile Breton'un nüfusu 4.198.500'dür. Nüfusun %72'si Bretanya Bölgesinde diğer %28'i ise Pays de la Loire bölgesinde yaşamaktadır. 1999 nüfus sayımına göre en büyük yerleşim bölgeleri şunlardır: Nantes (Bretonca Naoned) (711.120 kişi),Rennes (Bretonca Roazhon) (521.188 kişi) ve Brest (Bretonca Leon) (303.484 kişi). Tarihi olarak bölge sınırları içinde olan Nantes, 1941'den bu yana Pays de la Loire bölgesinin ve bu bölgeye bağlı Loire-Atlantique ilinin merkezidir. Bunu nedeni Rennes ve Nantes arasındaki il merkezi olma çekişmesidir.
BRETONYA TARİHİ
Günümüzde Breton denilen bölgedeki insan yerleşimlerinin tarihi geç Paleolitik veya Epi-paleolitik döneme kadar geri gitmektedir. Bölgede neolitik dönemden kalma Megalitler bulunmaktadır. Roma kaynakları Demir Çağı'nda bölgede Veneti, Osismii, Namneti, Coriosoliti ve Riedoni kabilelerinin bulunduğunu kaydetmektedirler.
Breton bölgesi MÖ 56'da Julius Caesar yönetimindeki Romalılar tarafından ele geçirildiğinde "Armorica" (Kelt dilinde "sahil bölgesi" anlamına gelen terimin Latinceleşmişi) olarak adlandırılmıştır.
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