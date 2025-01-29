UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonunda son hafta maçlarının ardından play-off ve son 16 turu oynayacak takımlar belli olacak. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise Avrupa’ya veda edecek. Real Madrid, ilk 8 iddiasını sonuçlandırarak play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselmek istiyor. Brest mücadelesi öncesinde eflatun-beyazlılarda gözler milli yıldız Arda Güler’e çevrildi. Peki Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayın kanalı, saati ve merak edilen tüm detayları haberimizde…