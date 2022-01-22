Premier Lig'deki Brentford - Wolverhampton maçının ilk yarısı sahalarda pek görülmeyen bir olayla uzun süre yarıda kaldı.

Öncelikle sakatlık nedeniyle maç ciddi bir süre dururken ardından sahanın üzerinde bir drone uçurulması sonrasında hakem güvenlik önlemleri aldı ve futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Maç bu nedenle bir süre yarıda kalırken ilk 45 dakikanın sonuna 19 dakika ilave edildi.

Skorbordda dakika 50'yi gösterirken futbolcular sahaya dönerken mücadelenin ilk yarısı 70. dakikada sona erdi.