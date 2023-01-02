İngiltere Premier Lig'de Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brentford, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ibrahima Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Yoane Wissa ve 84. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.
Liverpool'un tek sayısı ise 50. dakikada Oxlade Chamberlain'den geldi.
Bu sonucun ardından ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool 28 puanda kaldı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Brentford 26 puana yükseldi.