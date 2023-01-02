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Brentford - Liverpool: 3-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Liverpool, konuk olduğu Brentford'a 3-1 yenildi. Maçtan Konate (k.k.), Yoane Wissa ve Bryan Mbeumo'nun golleriyle galip ayrılan Brentford, güçlü rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Giriş: 02.01.2023 - 22:49 | Güncelleme: ABONE OL
Brentford - Liverpool: 3-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

İngiltere Premier Lig'de Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brentford, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ibrahima Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Yoane Wissa ve 84. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

Liverpool'un tek sayısı ise 50. dakikada Oxlade Chamberlain'den geldi.

Bu sonucun ardından ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool 28 puanda kaldı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Brentford 26 puana yükseldi.

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