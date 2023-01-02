Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ibrahima Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Yoane Wissa ve 84. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brentford, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.