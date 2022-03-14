Brent Renaud: Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden ilk yabancı gazeteci

Kiev polisi, ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Kiev polis şefi Andriy Nebytov, Renaud'un Rus askerleri tarafından hedef alındığını söyledi. İki gazeteci ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümü oldu.
The New York Times gazetesi ise Renaud'un sosyal medyada paylaşılan ve gazeteye ait basın kartını gösteren fotoğrafıyla ilgili bir açıklama yaptı.
The New York Times, Renaud'un ölümünden ötürü üzüntü duyduklarını, ancak gazetecinin Ukrayna'da görevli çalışanlarından biri olmadığını belirtti.
NYT, Renaud'un gazete için en son 2015'te çalıştığını ve Ukrayna'da kullandığı basın kimliğinin yıllar önce verilmiş olduğunu söyledi. Renaud'un Ukrayna'da kimin için çalıştığı henüz belli değil.
Yaralanan gazetecilerden biri olan İtalyan Juan Arredondo ise ateş açıldığında Renaud ile beraber olduğunu anlattı:
"Irpin'deki ilk köprülerden birinin karşısındaydık, ayrılan diğer mültecileri çekmek üzere arabaya bindik. Biri bizi başka bir köprüye götürmeyi teklif etti, kontrol noktasını geçtik, bunun ardından bize ateş açıldı. Sürücü ateş açılınca geri döndü, biz ise ateş altında kaldık. Sadece ikimizdik. Arkadaşım Brent Renaud vuruldu ve arkada kaldı. Boynundan vurulduğunu gördüm."
Ukraynalı bir gazeteci de hayatını kaybetmişti
Ukraynalı gazeteci ve kamera operatörü Yevhenii Skaum da iki hafta önce Kiev'deki televizyon kulesinin vurulması sırasında hayatını kaybetmişti.
Birkaç gün sonra ise bir İngiliz gazeteci vurularak yaralandı.
Renaud, çok sayıda ödül kazanmış bir gazeteciydi.
50 yaşındaki gazeteci ve film yapımcısı, bazı durumlarda kardeşi Craig Renaud ile dünyanın dört bir yanında yapılması zor haberlerin peşinden koşan biriydi.
Afganistan, Irak ve Haiti gibi ülkelerin çatışma bölgelerinde çalışan Renaud, 2014'deki Chicago okullarıyla ilgili yaptığı seriyle ABD'nin önde gelen medya ödüllerinden Peabody'yi kazanmıştı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Brent Renaud: Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden ilk yabancı gazeteci/brent-renaud-ukrayna-daki-catismalarda-hayatini-kaybeden-ilk-yabanci-gazeteci-3374656
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!