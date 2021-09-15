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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,77 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 74,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 437 bin varille beklentinin üzerinde düşeceğini öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), dünkü petrol piyasası raporunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş, aşılama çalışmalarında kaydedilen ilerleme ve birçok ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesinin küresel petrol talebi açısından iyimser olduğuna işaret ederek talepte toparlanmanın yıl sonuna kadar yavaş da olsa devam edeceği öngörüsünde bulunması da fiyatlara olumlu yansıdı.

Buna göre, IEA yıllık ortalama petrol talebinin bu yıl sonunda geçen yıla göre 5 milyon 200 bin varil (yüzde 5,8) artışla 96 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ham petrol üretiminin ağustosta düşmeye devam etmesi ise talep endişelerini artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri kısıtladı.

Çin, geçen hafta yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için ham petrol rezervlerini halka açık artırma yoluyla piyasaya süreceğini açıklamıştı. Çin'den bugün yapılan açıklamada, stratejik rezervlerden 24 Eylül'de 7,4 milyon varil ham petrol satışının yapılacağı duyuruldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki İda Kasırgası'nın ardından bölge dün başka bir fırtına tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ancak, fırtına korkulan seviyeye ulaşmadan hafifledi ve petrol üretim bölgesinde bir aksaklığa yol açmadı.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 39'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 48'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 74,58 ile 74,61 dolar aralığının direnç, 73,99 ile 73,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.