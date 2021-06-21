Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,73 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 73,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 73,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,61 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların yükselişinde, küresel aşılama çalışmalarının hız kazanması ve yaz sezonu nedeniyle seyahatlerin artmasıyla petrol talebinin toparlanması etkili oluyor.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde planlanan 10 günlük ara ise fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, görüşmelerde bir sonraki toplantı için tarafların 10 gün sonra bir araya gelebileceklerini ancak şimdiden tam tarih verilemediğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ise İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya her zamankinden çok daha yakınız." ifadesini kullandı.
Görüşmelerde anlaşmaya varılması durumunda İran'a yönelik petrol ambargosunun kaldırılacağı beklentileri, piyasada arz fazlası yaşanacağı endişelerini artırarak fiyatları baskılıyordu.
Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 373'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 189 arttı.
Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 73,78 ile 74 dolar aralığının direnç, 73,56 ile 73,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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