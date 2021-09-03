Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,07 dolardan işlem görüyor.
Dün 73,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 73,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,89 dolardan alıcı buldu.
ABD stoklarındaki düşüş ve dolardaki değer kaybıyla yükselen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışı kararı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişelerin etkisiyle karışık seyir izliyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7 milyon 200 bin varil azaldı. Beklentinin üzerinde yaşanan düşüş dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini vererek piyasa güvenini artırdı.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi ise uluslararası alıcıları daha düşük fiyatlardan daha fazla ham petrol almaya teşvik ederek petrol fiyatlarını yükseltiyor.
Öte yandan, OPEC+ grubunun daha önce belirlediği "ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretiminin her ay 400 bin varil artırılması" planına bağlı kalma kararı fiyatları baskılarken, piyasa yatırımcıları yeniden talepteki toparlanmaya ilişkin bilgi akışına odaklanmış durumda.
Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi ise piyasalarda bir risk unsuru olarak algılanmaya devam ediyor.
Piyasaların odağında bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporu yer alıyor.
Brent petrolde teknik olarak 73,34 ile 73,81 dolar aralığının direnç, 72,87 ile 72,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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