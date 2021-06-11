Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,33 dolardan işlem görüyor.
Dün 72,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 72,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,15 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarının artmasının talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatlar üzerinde yarattığı olumsuz baskı etkisini sürdürüyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD'nin benzin stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon varil (yüzde 3) artışla 241 milyon varile ulaştı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları ise geçen hafta 5 milyon 200 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 474 milyon varile geriledi. Ancak petrol stoklarındaki azalış, benzin stoklarındaki artış nedeniyle fiyatlarda etkili olmadı.
Uzmanlar Kuzey Amerika ve Avrupa’nın büyük bölümünde yol trafiğindeki yoğunluk ve jet yakıtı tüketimindeki artışın, gelecek haftalarda fiyatlar üzerinde olumlu etki yaratacağı görüşünde.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) yılın ikinci yarısı için küresel petrol talebinin artacağına yönelik öngörüsü fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi kısıtlıyor.
OPEC’in hazirana ilişkin petrol piyasası raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların hafifletilmesi, Amerika ve Avrupa'da nisan ayına ilişkin olumlu veriler, hareketliliğin artması ve sınırların açılması gibi gelişmeler ilk yarıdaki olumsuz gelişmeleri telafi ederek yılın ikinci yarısı için talep beklentilerinin artmasına yol açtı.
Bu kapsamda küresel petrol talebinin bu yıl günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,57) artarak 96 milyon 580 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.
Brent petrolde teknik olarak 72,35 ile 72,52 dolar aralığının direnç, 72,18 ile 72,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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