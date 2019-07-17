Brent petrolün varili 64,73 dolar

Dün 67,30 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 64,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,72 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmeye hazır olduklarına yönelik haberler dün petrol fiyatlarının yüzde 4'ün üstünde düşmesine sebep oldu.

Dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan öngörülere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 1,4 milyon azalışla 460 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2,7 milyon varil düşmesiydi. Beklenenin altında gerçekleşen düşüş, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı resmi petrol stok verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,74 ile 64,84 dolar aralığının direnç, 64,33 ile 64,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.