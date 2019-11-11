Brent petrolün varili 62,07 dolar



Cuma günü 63,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,98 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,44 azalışla 62,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 7 azalarak 684'e düştü. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 3 hafta üst üste azalma oldu.

Uzmanlar, piyasadaki arz fazlasına dair endişelerin ve ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

Öte yandan uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yatay seyrin devam etmesini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,03 ile 62,14 dolar aralığının direnç, 61,92 ile 61,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.