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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 51,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün petrole yönelik talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,8 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın vaka sayısındaki artış ve mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin ekonomik hareketliliği etkilemesiyle petrol talebinin beklendiği kadar hızlı toparlanamayacağı endişesi fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, geçen haftalarda petrol fiyatlarında görülen yükselişin oldukça kısa sürdüğünü belirterek, "Kovid-19 salgınına yönelik aşılamanın yaygınlaşmasına karşın vaka sayılarındaki artış, aşıların etkinliğine dair belirsizlikler ve özellikle Avrupa ülkelerinde devam eden tedbirler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 2021'de de 50 doların çok üstüne çıkamayacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Chalhoub, mevcut durumda yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 3 Aralık'ta vardığı anlaşma doğrultusunda ocak ayında petrol üretimini günlük 500 bin varil artırma kararının üye ülkeler tarafından tam olarak uygulamaya konulmasını ve söz konusu üretim artışına piyasalardan gelecek tepkileri beklediğini ifade etti.

Grubun, şubat ayına ilişkin üretim kesintisi miktarına karar vermek üzere 4 Ocak'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,43 ile 51,54 dolar aralığının direnç, 51,32 ile 51,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.