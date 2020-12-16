Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,62 dolardan işlem görüyor.
Dün 50,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 50,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,45 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklenenin aksine yaklaşık 2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.
Dün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporunda aşılama kampanyalarının etkisiyle küresel gayrisafi yurt içi hasılanın gelecek yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi beklense de bunun petrol talebine yansımasının birkaç ay süreceğini belirtmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Öte yandan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit ederken, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin tüm bölgelerinde toplu aşılamanın başladığını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) ise Avrupalıların büyük ihtimalle 2020 bitmeden Kovid-19 aşısı olmaya başlayabileceğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının onay sürecini öne çektiğini bildirdi.
Brent petrolde teknik olarak 50,72 ile 50,74 dolar aralığının direnç, 50,60 ile 50,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Muhabir : Ebru Şengül Cevrioğlu
Yayınlayan : Emin Tamer Toğanaş
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!