Brent petrolün varili 43,03 dolar

Dün 44,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 43,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,52 dolardan alıcı buldu.
Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının ve özellikle Avrupa'daki büyük ekonomilerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, piyasalarda oluşturduğu "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 52,6 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 10,5 milyon geçti.
ABD'nin ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin aksine artış gerçekleşmesi de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından dün açıklanan verilere göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,3 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 913 bin varil azalacağı yönündeydi.
Salgına yönelik aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelere rağmen artan Kovid-19 vakaları küresel piyasalardaki talep iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda aşı çalışmalarına ilişkin olumlu sonuçların gelecek yılın ilk yarısında talebi önemli ölçüde artırmasının beklenmediğine dikkati çekerek gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürdü.
IEA'nın tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 5 milyon 800 bin varil artarak günlük yaklaşık 97 milyon 100 bin varile ulaşacak.
OPEC de Çarşamba günü yayınlanan raporunda Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ederek gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürmüştü.
Öte yandan, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19 salgınına karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıda yaşanan olumlu gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi de devam ediyor.
Artan vaka sayılarına ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, aşıya erişimin tahmin edilenden hızlı olabileceğine ilişkin piyasa beklentisi fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 43,01 ile 43,14 dolar aralığının direnç, 42,88 ile 42,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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