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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,51 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 41,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,69 dolardan alıcı buldu.

Delta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin daha önce durdurdukları üretim faaliyetlerine dönmesi ve Norveç'te 30 Eylül'de enerji çalışanlarının başlattığı grevin taraflar arasında varılan anlaşmayla sona ermesiyle petrol fiyatlarında kısmi bir toparlanma görüldü.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelerin fiyatlardaki artışı desteklediğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralıkta veya 2021'in başında hazır olacağını bildirmişti.

Öte yandan, Libya'da tekrar başlayan üretimden kaynaklanan arz fazlası endişesi fiyatlarda baskı oluşturuyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, pazar günü ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'da mücbir durumun kaldırıldığını duyurmuştu. Şerara Petrol Sahası Yönetimi ise dün yaptığı açıklamada, ham petrolün, ülkenin güneybatısında yer alan sahadan Ras Lanuf Limanı'na pompalanması işleminin ilk aşamasına başlandığını bildirmişti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam etmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 38 milyona yaklaşırken, can kaybı 1 milyonu geçti.

Brent petrolde teknik olarak 41,90 ile 42,08 dolar aralığının direnç, 41,73 ile 41,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.