Brent petrolün varili 41,99 dolar

Dün 41,51 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 41,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,69 dolardan alıcı buldu.
Delta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin daha önce durdurdukları üretim faaliyetlerine dönmesi ve Norveç'te 30 Eylül'de enerji çalışanlarının başlattığı grevin taraflar arasında varılan anlaşmayla sona ermesiyle petrol fiyatlarında kısmi bir toparlanma görüldü.
Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelerin fiyatlardaki artışı desteklediğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralıkta veya 2021'in başında hazır olacağını bildirmişti.
Öte yandan, Libya'da tekrar başlayan üretimden kaynaklanan arz fazlası endişesi fiyatlarda baskı oluşturuyor.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, pazar günü ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'da mücbir durumun kaldırıldığını duyurmuştu. Şerara Petrol Sahası Yönetimi ise dün yaptığı açıklamada, ham petrolün, ülkenin güneybatısında yer alan sahadan Ras Lanuf Limanı'na pompalanması işleminin ilk aşamasına başlandığını bildirmişti.
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam etmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 38 milyona yaklaşırken, can kaybı 1 milyonu geçti.
Brent petrolde teknik olarak 41,90 ile 42,08 dolar aralığının direnç, 41,73 ile 41,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!