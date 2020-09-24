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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,26 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 41,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki aşağı yönlü seyirde, ABD'nin ticari faaliyetlerinin eylül ayında yavaşladığını gösteren veriler, ülkenin merkez bankasının ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri ve İngiltere ve Almanya'da koronavirüs salgınının artan etkileriyle mücadele edebilmek için getirilen yeni kısıtlamalar etkili oldu.

Ayrıca, ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin altında azalış göstermesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,6 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, Libya'da limanlar ve petrol üretim tesisleri üzerinde 8 ay önce başlayan blokajın kalkması ve ülkenin petrol pazarına yaklaşık 1 milyon varil ham petrol arzı gerçekleştirecek olması fiyatlardaki düşüşe destek oldu.

Brent petrolde teknik olarak 41,50 ile 41,65 dolar aralığının direnç, 41,26 ile 41,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.