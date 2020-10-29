Brent petrolün varili 39,78 dolar

Dün 41,1 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 39,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,62 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon (yüzde 0,9) artışla 492,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi
Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları aşağı yönde etkiliyor.
Talep tarafında ise dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi fiyatlarda baskı oluşturmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44,5 milyona yaklaştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,8 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyonu aşan vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,5 milyon vakayla Brezilya izliyor.
Öte yandan, ABD'de Zeta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkili olmaya başlamasıyla enerji şirketlerinin bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarındaki faaliyetlerini durdurması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 49'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 55'inin durdurulduğunu bildirdi.
Brent petrolde teknik olarak 39,75 ile 39,86 dolar aralığının direnç, 39,64 ile 39,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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