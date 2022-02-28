Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 98,86 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 101,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,03 artışla 98,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,45 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası arzın daralabileceğine yönelik endişelerin artması etkili oluyor.
Batı ülkelerinin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koyması da piyasalarda belirsizlik endişelerini artırdı.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklarken, Japonya da Rusya'ya karşı, bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacağını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Bazı Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarıyoruz. Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edecek kısıtlayıcı tedbirler uygulayacağız. Bu tedbirle Merkez Bankası rezervlerinin yarısı dondurulacak." ifadesini kullandı.
Öte yandan piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubunun 2 Mart'ta yapacağı 26. Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grup, bir önceki toplantısında günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.
Uzmanlar, grubun nisan ayındaki üretim artışına karar vereceği toplantıda arz daralması endişelerinin grubu üretim artışına zorlayabileceğini belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 99,66 ile 100,30 dolar aralığının direnç, 98,63 ile 98,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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